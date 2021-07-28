Мусор около одного из домов в Кеми не убирают полгода

Во дворе дома № 25 по улице Ленина в Кеми сложилась неприятная для жителей ситуация с вывозом мусора. Один из жильцов рассказал о ней в паблике «Подслушано Кемь» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик разместил фотографии, на которых видна замусоренная территория. Контейнеры для сбора ТКО переполнены, зрелище явно антисанитарное.

Житель Кеми утверждает, что мусор не вывозят уже в течение полугода. Люди обращались в УК, но результатов не последовало.

При этом в данный момент дворник находится на больничном, поэтому все, что вываливается из мусорных контейнеров, остается лежать рядом, отходы никто не убирает.

Пользователь написал, что жители не знают, как поступить и куда обратиться еще. Кто-то стал советовать убрать мусор самостоятельно. В ответ другие комментаторы резонно спросили, куда его везти.

«Собрать и отвезти ко входу управляющей компании, там все и вывалить», - написал один из участников группы.

Правда, были еще советы сделать все за свой счет, а затем потребовать осуществить перерасчет. // Фото: «Подслушано Кемь»/ВКонтакте