Глава Карелии поручил трудоустраивать студентов на летнюю практику

Об организации трудоустройства детей и подростков в свободное от учебы время доложила исполняющая обязанности начальника Управления труда и занятости Республики Карелия Наталья Кушнерова. В целом за последние 3 года в Карелии на треть вырос уровень трудоустройства подростков.

Глава республики отметил, что кроме школьников следует особое внимание уделять и трудоустройству студентов.

Важно, чтобы студенты были мотивированы как можно раньше на работу по тому направлению, по которому они учатся,

– сказал руководитель региона.

В целом за последние 3 года в Карелии на треть вырос уровень трудоустройства подростков. В 2021 году в свободное от учебы время на предприятиях и в организациях трудились порядка 1500 человек. В этом году будет трудоустроено не менее 2020 юных жителей Карелии. На сегодняшний день в республике предоставлена работа для более чем 900 подростков. На 1 июня реестр включал около 180 работодателей, которые в течение года предоставляют рабочие места подросткам во всех районах Карелии.

Этим летом молодые люди могут работать в учебных заведениях и в бюджетных учреждениях. Подростки убирают дворовые территории и помещения школ. Рабочие места для подростков предлагают ООО «Славмо», Кондопожский ЦБК, агропромышленный комплекс. Многие молодые люди находят работу в сфере туризма.

Как отметила Наталья Кушнерова, ежегодно растет финансирование из местных бюджетов на организацию работы подростков. В 2024 году на их трудоустройство выделено 8,6 млн рублей, что на 20,4% выше по сравнению с 2023 годом.

Муниципалитеты заинтересованы в трудоустройстве подростков в свободное от учебы время, так как трудоустройство является самым эффективным способом профилактики правонарушений. Основная цель организации временного трудоустройства – это формирование у подрастающего поколения трудовых навыков, а также профилактика безнадзорности. Такая практика дает возможность ребятам заработать первые деньги на «карманные расходы,

– подчеркнула и.о. начальника ведомства.

Найти работу можно через портал «Работа России», который содержит информацию о вакансиях. Подростки также могут обратиться к сотрудникам Кадровых центров. Вакансии выкладываются поэтапно, по мере периода трудоустройства. На сегодняшний день на единой цифровой платформе «Работа в России» 545 вакансий для подростков. Заработная плата составляет от 4 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от периода участия и рабочего времени. Работодатель, который принимает на работу молодых людей, может получать от государства субсидии.

//Фото: пресс-служба Правительства РК