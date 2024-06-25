В Петрозаводске появится маршрут, связывающий СКЗ, Центр и Кукковку

Администрация Петрозаводска внесла в Документ планирования регулярных перевозок новый маршрут № 30. Он свяжет СКЗ с Сулажгорой, Октябрьским районом, Центром, Перевалкой и Кукковкой. Об этом на своей странице рассказала глава города Инна Колыхматова.



Новый маршрут разрабатывали совместно с экспертами РОСДОРНИИ.



Учли запрос горожан. Для жителей отдаленного района станут доступнее важные социальные объекты – маршрут пролегает через поликлинику № 3, университет, Республиканскую больницу и онкодиспансер, городскую художественную школу и трассу «Фонтаны»,

– отмечает Колыхматова.



На следующей неделе городская администрация объявит аукцион на организацию перевозок по новому маршруту. Требования к перевозчику будут включать в себя обязательную навигацию, чтобы автобусы можно было отслеживать в приложении, безналичную оплату, надлежащее состояние автопарка.



А главное – на маршруте № 30 будет установлен регулируемый тариф по брутто-контрактам. Это позволит нам контролировать соблюдение расписания, состояние машин и многое другое. Согласна с горожанами, что перевозки должны быть под контролем. Именно поэтому за право обслуживать новый маршрут будет бороться наше предприятие – ПМУП «Городской транспорт». Благодарю главу Карелии Артура Парфенчикова за то, что поддержал инициативу: муниципальному предприятию республиканские власти передадут 10 автобусов,

– добавила глава города.

//Фото: Администрация Петрозаводского городского округа