Полиция попросила жителей Карелии проверить свои загранпаспорта

В МВД по Карелии призвали жителей республики проверить заграничные паспорта на ошибки. При обнаружении опечаток, ошибок или неточностей необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции для его замены. При этом госпошлина взиматься не будет. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Карелии.

«В разгар летнего туристического сезона перед выездом за пределы территории Российской Федерации рекомендуется самостоятельно проверить свой заграничный паспорт»,

- сказано в сообщении полиции.

Документ следует поменять в нескольких случаях - окончание срока действия, порча, отсутствие места для проставления отметок о пересечении границы, виз. также замена требуется в случае изменения персональных данных и выявления ошибок (фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения), а также при сильном изменении внешности владельца загранпаспорта.

При получении нового документа в полиции рекомендуют проверять правильность всех сведений – написания ФИО (в том числе буквами латинского алфавита), места рождения, даты рождения и пола. // фото «Петрозаводск говорит»