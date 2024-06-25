Глава района Карелии незаконно выписал себе премий почти на миллион

Бывший глава Пудожского района Карелии незаконно присвоил больше 900 тысяч рублей бюджетных денег. Это установила прокуратура в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Чиновник с февраля 2021 по сентябрь 2022 года в период исполнения должностных обязанностей незаконно издавал распоряжения о выплате себе премий. Также он получал надбавку за классный чин.

Прокурор района подал в суд иск о взыскании необоснованно полученных средств. Эти требования удовлетворили, деньги на данный момент уже перечислили в бюджет Пудожского района. // фото: pixabay.com