Стало известно, когда благоустроят парк «Беличий остров»

Продолжается благоустройство парка «Беличий Остров» на Кукковке. В текущем году его приводят в порядок по программе комфортной городской среды, отметила мэр Петрозаводска.

По словам Инны Колыхматовой, преобразить планируют участок со стороны улицы Торнева. Уже установили 18 опор освещения, забетонировали площадку и лестничные спуски в зоне отдыха у пруда, скоро обустроят дорожки.

Подрядчик обещает завершить работы раньше срока - к августу. Мэр поручила также очистить водоем от мусора и веток. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте