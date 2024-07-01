Гигантские осы поселились в Подмосковье

Самые большие осы Европы облюбовали Московскую область. Информация об этом появилась на сайте областного министерства экологии и природопользования. Сколию стали замечать с 2018 года на территории городского округа Луховицы.

Со слов министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, самки сколии-гиганта несколько крупнее самцов, могут достигать 4 сантиметров. Сколии ведут одиночный образ жизни, не создают колонии, отличаются более мирным нравом и слабым ядом. Питаются нектаром растений. Лучше их не трогать и не обижать, иначе оса применит жало.

Эти осы – паразитирующие. Они парализуют ядом личинки пластинчатоусых жуков, откладывают в них яйца. За месяц самка сколии может отыскать с десяток жертв, обездвижить ядом и отложить в каждую по яйцу. Личинка жука остается живой, но ее съедает изнутри прожорливая маленькая оса.

Осу внесли в обновленный перечень объектов животного мира Подмосковья. Сколия-гигант является кандидатом на включение в Красную книгу области. // фото unsplash.com/ Олександр К