Российский актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Слова народного артиста РФ приводит aif.ru.

Как рассказал 75-летний актер, размер его базовой пенсии составляет 17,6 тысячи рублей. Он назвал эти цифры смешными.

Панкратов-Черный признался, что очень благодарен мэру Москвы за доплату в 30 тысяч рублей, которая полагается народным артистам, живущим в столице. В конечном итоге он получает 47,6 тысячи рублей в месяц, отметил актер. // Фото «Петрозаводск говорит»