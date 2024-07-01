01 июля 2024, 16:47
Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России признался, что его базовая пенсия составляет менее 18 тысяч рублей
Российский актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Слова народного артиста РФ приводит aif.ru.
Как рассказал 75-летний актер, размер его базовой пенсии составляет 17,6 тысячи рублей. Он назвал эти цифры смешными.
Панкратов-Черный признался, что очень благодарен мэру Москвы за доплату в 30 тысяч рублей, которая полагается народным артистам, живущим в столице. В конечном итоге он получает 47,6 тысячи рублей в месяц, отметил актер. // Фото «Петрозаводск говорит»