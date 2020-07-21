ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП в котором пострадали дети

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 19 июля около 22 часов, на восемнадцатом километре дороги Педасельга - Ладва Ветка, женщина-водитель 1986 года рождения, находясь в состоянии опьянения, не справилась с управлением автомобиля Рено Логан.

Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадали два пассажира – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка (жители поселка Ладва). В момент ДТП дети были не пристегнуты ремнями безопасности.

О состоянии здоровья пострадавших в настоящий момент не сообщается.