Житель Лоухского района наказан рублем за оскорбление полицейских

Водитель автомобиля в Лоухском районе выплатит тысячу рублей за оскорбление полицейских и еще тридцать тысяч за пьяную езду, сообщает прокуратура Карелии.

Инцидент произошел в мае этого года, когда полицейские остановили 30-летнего мужчину, который вел машину в нетрезвом виде. Составление протокола и отстранение его от управления автомобилем водитель сопровождал бранью и грубыми нецензурными оскорблениями в адрес полиции.

Данный факт был зафиксирован видеокамерой, установленной в служебном автомобиле сотрудников ДПС.

Против водителя было возбуждено дело по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Мировой судья счел нарушителя виновным и приговорил его к штрафу в размере одной тысячи рублей. Мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев с наложением штрафа в размере 30 000 рублей.