Водитель автобуса в Петрозаводске проигнорировал сигнал светофора

Вчера, 20 июля, на улице Ленинградской водитель автобуса совершила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего был остановлен сотрудником ГИБДД.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей. Но это, только если нарушение совершено впервые.

При повторном игнорировании сигнала светофора, наказание может быть как штрафом в 5000 рублей, так и лишением прав на срок 4-6 месяцев. И если сейчас, водитель сократит сумму штрафа вдвое, оплатив его быстро, то при повторном наказании, платить придется в полном объеме.

За шесть месяцев в Петрозаводске автоинспекторами пресечено более 800 фактов несоблюдения требований сигналов светофора.

Будьте внимательны при проезде перекрестков. Не подвергайте опасности свою и чужую жизнь.