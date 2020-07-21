21 июля 2020, 11:07
Происшествия

Водитель автобуса в Петрозаводске проигнорировал сигнал светофора

На первый раз он понесет незначительное наказание

Вчера, 20 июля, на улице Ленинградской водитель автобуса совершила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего был остановлен сотрудником ГИБДД.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей. Но это, только если нарушение совершено впервые.

При повторном игнорировании сигнала светофора, наказание может быть как штрафом в 5000 рублей, так и лишением прав на срок 4-6 месяцев. И если сейчас, водитель сократит сумму штрафа вдвое, оплатив его быстро, то при повторном наказании, платить придется в полном объеме.

За шесть месяцев в Петрозаводске автоинспекторами пресечено более 800 фактов несоблюдения требований сигналов светофора.

Будьте внимательны при проезде перекрестков. Не подвергайте опасности свою и чужую жизнь.

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Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
нарушение ПДД
административный штраф
лишение прав
красный сигнал светофора
светофоры