21 июля 2020, 11:01
В Петрозаводске ищут женщину – свидетельницу кражи
Полиция просит помощи в розыске дамы, которая может обладать значимой информацией для раскрытия преступления
Полиция Петрозаводска просит помощи в установлении личности и местонахождении женщины, которая может свидетельствовать о краже гаджета в магазине, сообщает МВД Карелии.
«Она может обладать значимой информацией о совершении кражи сотового телефона, совершенной 17 июля 2020 года на улице Зайцева»,
- уточняют в полиции.
Информацию просят сообщать по телефону: +7-953-529-77-26.
Конфиденциальность гарантируется.