В Петрозаводске ищут женщину – свидетельницу кражи

Полиция Петрозаводска просит помощи в установлении личности и местонахождении женщины, которая может свидетельствовать о краже гаджета в магазине, сообщает МВД Карелии.

«Она может обладать значимой информацией о совершении кражи сотового телефона, совершенной 17 июля 2020 года на улице Зайцева»,

- уточняют в полиции.

Информацию просят сообщать по телефону: +7-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.