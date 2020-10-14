ГИБДД установила водителя, грубо нарушившего ПДД в Петрозаводске

Сотрудники дорожной полиции установили водителя, который утром 11 октября грубо нарушил Правила дорожного движения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске.

Камера уличного видеонаблюдения запечатлела автомобиль нарушителя. На записи было видно, как внедорожник выехал на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. При этом стоявший на тротуаре ребенок собирался начать движение, но вовремя заметил приближающийся автомобиль.

По данным Госавтоинспекции, нарушителем за рулем автомобиля «Хендай Туссан» оказалась женщина, 1965 года рождения. В отношении нарушительницы составили административный материал за проезд на красный сигнал светофора. Водителю грозит штраф в размере одной тысячи рублей.