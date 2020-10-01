ГИБДД рассказала о наказании для генерала, грубо нарушившего ПДД

Выросло количество санкций в отношении генерала Виктора Константинова, который за рулем внедорожника так спешил на открытие стелы города воинской славы, что нарушил правила дорожного движения в центре Петрозаводска. Госавтоинспекция столицы Карелии провела проверку по факту произошедшего.

Напомним, грубые нарушения ПДД запечатлели камеры уличного видеонаблюдения «Сампо.ру» и «Ситилинк», а журналисты проследили весь путь передвижения автомобиля председателя республиканской организации ветеранов вооруженных сил. В беседе с «ПТЗ говорит» Константинов извинился за свой поступок и дал понять, что сожалеет о случившемся.

Как сегодня сообщили в дорожной полиции, в отношении водителя составлены административные материалы: по ч. 2 ст. 12. 12 КоАП РФ - за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией; по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ - за движение по тротуару; по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Если первые два административных нарушения предполагают штрафы в размере 800 и 2000 рублей, то за последнее нарушение генерала могут даже лишить водительских прав.

«Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев».

Судя по всему, генерал-общественник не только водит автомобиль с нарушениями. К нему, как к пешеходу, тоже возникли претензии со стороны ГИБДД.

«Он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - за нарушение ПДД пешеходом», - сообщили в ведомстве. За это нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Фото: kadet-10.ru