Мужчину будут судить по обвинению в изнасиловании знакомой

Мужчина предстанет перед судом в Пудожском районе по обвинению в изнасиловании. Следователи завершили расследование этого злодеяния.

События разворачивались летом 2020 года. Пьяный мужчина гостил у своей знакомой. В какой-то момент, как предполагают следователи, он напал на женщину, избил, а после изнасиловал. Впоследствии жертва обратилась в полицию, и предполагаемый насильник был задержан.

В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу. Следователи собрали доказательства, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает СУ СК по РК.