01 октября 2020, 18:26
Мужчину будут судить по обвинению в изнасиловании знакомой
Суд в Карелии решит, отправлять ли обвиняемого за решетку на шесть лет
Мужчина предстанет перед судом в Пудожском районе по обвинению в изнасиловании. Следователи завершили расследование этого злодеяния.
События разворачивались летом 2020 года. Пьяный мужчина гостил у своей знакомой. В какой-то момент, как предполагают следователи, он напал на женщину, избил, а после изнасиловал. Впоследствии жертва обратилась в полицию, и предполагаемый насильник был задержан.
В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу. Следователи собрали доказательства, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает СУ СК по РК.