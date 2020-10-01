01 октября 2020, 18:26
Происшествия

Мужчину будут судить по обвинению в изнасиловании знакомой

Суд в Карелии решит, отправлять ли обвиняемого за решетку на шесть лет

Мужчина предстанет перед судом в Пудожском районе по обвинению в изнасиловании. Следователи завершили расследование этого злодеяния.

События разворачивались летом 2020 года. Пьяный мужчина гостил у своей знакомой. В какой-то момент, как предполагают следователи, он напал на женщину, избил, а после изнасиловал. Впоследствии жертва обратилась в полицию, и предполагаемый насильник был задержан.

В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу. Следователи собрали доказательства, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает СУ СК по РК.

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