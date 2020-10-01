Автомобиль чудом не сбил пешеходов после ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 7:27 в Петрозаводске на улице Зайцева произошла авария, которая вполне могла закончиться трагически. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, совершавший обгон, врезался во внедорожник, который пытался повернуть налево на улицу Григорьева.

В результате столкновения легковой автомобиль отбросило влево, и он едва не вылетел на остановку, на которой в этот момент стояли люди, ожидающие общественный транспорт. От трагедии отделили считанные сантиметры.