По тротуару в центре Петрозаводска проехался генерал-общественник

Портал «Петрозаводск говорит» узнал, кто накануне днем проехался по пешеходному переходу и тротуару в центре карельской столицы. Это генерал Виктор Константинов, председатель республиканской организации ветеранов вооруженных сил.

Грубое нарушение правил накануне зафиксировали камеры видеонаблюдения. Белый внедорожник, двигаясь с проспекта Карла Маркса на площадь Кирова, пересек проезжую часть по пешеходному переходу, а затем въехал на тротуар. После этого машина подъехала к стеле воинской славы, где в это время проходило торжественное открытие монумента.

Видео с камер «Сампо.ру»:

Журналисты проследили дальнейший путь автомобиля. Как выяснилось, водитель еще как минимум дважды нарушил ПДД. Так, после завершения церемонии машина проехала мимо Музыкального театра Карелии, хотя там установлен «кирпич» (движение на этом участке разрешено только в одну сторону). Затем автомобиль выехал на проспект Карла Маркса, с которого свернул на улицу Куйбышева, причем сделал это не со своей полосы.

Видео с камер «Ситилинк»:

«ПТЗ говорит» установил, что за рулем находился генерал Виктор Константинов. Мы позвонили этому человеку. Он признался, что нарушил правила. По словам Константинова, он сильно спешил на открытие стелы.

Генерал извинился за свой поступок и дал понять, что сожалеет о случившемся. Между тем, как сообщили в пресс-службе ГИБДД, они также уже установили личность нарушителя. По словам представителя ведомства, в отношении него будут составлены материалы за пересечение стоп-линии (это карается штрафом в 800 рублей) и за движение по тротуару (штраф 2000 рублей). Однако, если будут установлены и другие нарушения, количество санкций может вырасти.

Фото: kadet-10.ru