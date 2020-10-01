Рецидивист украл дорогой велосипед в Петрозаводске

В полицию обратился 36-летний житель Петрозаводска. Он рассказал, что кто-то украл его велосипед, который он оставил на ночь у подъезда и пристегнул противоугонным тросом. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 51-летний мужчина. Он во всем признался. Выйти на след злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый ранее уже был судим. Он рассказал, что планировал встать на путь исправления, но в тот вечер выпил и решил вспомнить прошлое. Мужчина снял противоугонное устройство и уехал на чужом велосипеде, который в дальнейшем планировал продать, но не успел. Похищенное было изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.