Петрозаводчанин попытался украсть алкоголь, выпив его

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя общественного порядка в одном из гипермаркетов Петрозаводска, сообщает управление Росгвардии Карелии.

Рано утром 30 сентября работники одного из гипермаркетов столицы Карелии нажали кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны.

Прибыв в торговое заведение, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей, 54-летний местный житель, взял в торговом зале банку алкогольного напитка и выпил его прямо на месте. Оплачивать употребленный товар правонарушитель отказался. Гражданин задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В этот же день, несколькими часами позже, в Сегеже сотрудники

вневедомственной охраны задержали гражданина за хищение крепкой алкогольной продукции в одном из магазинов города. Правонарушитель задержан и передан полиции.

Территориальное управление Росгвардии напоминает жителям Республики Карелия, что распитие алкогольной продукции в общественном месте влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.