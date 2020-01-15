ГИБДД оштрафует водителя автобуса, едва не сбившего пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска привлекли к административной ответственности водителя автобуса, нарушившего правила дорожного движения в период новогодних праздников в карельской столицу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Нарушитель, 1953 года рождения, был установлен.

По сообщению ГИБДД, 4 января на проспекте Невского водитель автобуса №3 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении пешеходу.

Нарушение нескольких пунктов ПДД водителем общественного транспорта попало в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Ранее, еще один водитель автобуса грубо нарушил правил дорожного движения. 5 января маршрутка пронеслась по «встречке» на красный сигнал светофора в центре столицы Карелии. Нарушитель также был установлен и привлечен к административной ответственности.