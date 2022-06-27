ГИБДД могут позволить лишать водителей прав по состоянию здоровья

В Госдуме рассматривается законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Эксперты считают, что за 10 лет, которые проходят между медосвидетельствованиями водителей, может случиться что угодно. Поэтому уже в следующем году могут быть созданы механизмы обмена данными минздрава и МВД. О том, как он будет работать и в каких случаях водителя могут лишить прав, рассказали Известия.

Кабмин внес в нижнюю палату российского парламента проект закона, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских удостоверений из-за ухудшения состояния здоровья.

Ожидается, что с 2023 года Минздрав и МВД получат механизм, который даст возможность обмениваться данными в рамках Федеральной государственной информационной системы СМЭВ. По задумке властей, если во время медосмотра, освидетельствования или оказания медпомощи будет обнаружено заболевание, не позволяющее управлять транспортным средством, эти сведения автоматически будут поступать в правоохранительный органы. Фото: pxhere.