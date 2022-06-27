Разрушенный мост в Куйтеже обещают отремонтировать в этом году

Разрушенный в 2019 году деревянный мост в старинной деревне Куйтежа Олонецкого района пообещали отремонтировать в этом году, сообщили в карельском Министерстве национальной и региональной политики. Переправу восстановят по программе «Народный бюджет» и проект ТОС Куйтежа «Мост».

Пешеходный мост соединял два берега реки Мегрега, на одном из которых расположены ФАП, библиотека, магазины, автобусная остановка.

На ремонт пешеходной переправы из казны Карелии выделены межбюджетные трансферты в сумме 1,5 миллиона и 781 тысячи рублей. Сейчас ведется подготовка к аукциону, в ходе которого определят субподрядчика для ремонта. (фото vk.com)