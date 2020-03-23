23 марта 2020, 16:32
Происшествия

ГИБДД ищет очевидцев утреннего ДТП в Петрозаводске

В аварии на Кукковке в карельской столице пострадала молодая женщина

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло сегодня в 08:17 на перекрестке улиц Лыжная – Ломоносова – Балтийская. Столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Ларгус», сообщает паблик дорожной полиции ведомства. 

«В результате дорожно – транспортного происшествия пассажир автомобиля «Лада Ларгус», 1988 года рождения, получила травмы»,

– говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или имеет записи видеорегисратора с моментом ДТП, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

 

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