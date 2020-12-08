Геомагнитная буря накроет Землю

К Земле приближается облако плазмы, выброшенной с Солнца. На планете ожидается геомагнитная буря, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Планета погрузится в солнечное вещество примерно до середины 10 декабря.

Это приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли.

Жители северных территорий вплоть до 60 градуса северной широты при наличии ясной погоды смогут полюбоваться полярными сияниями. В эту область попадает вся территория Карелии. Фото belnaviny.by