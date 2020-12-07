Сборная России узнала соперников в отборе на чемпионат мира -2022

В Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Своих соперников узнала сборная России.

Российская команда по итогам жеребьевки попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

На мундиаль попадет победитель отборочной группы. Команда, занявшая второе место, будет бороться за место в финальной стадии через дополнительные испытания.

Чемпионат мира по футболу пройдет в конце 2022 года. Это будет последний мундиаль в истории, в котором будут участвовать 32 команды. Фото storage.googleapis.com