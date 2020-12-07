Умер актер, сыгравший в популярных сериалах

Ушел из жизни американский актер Дэвид Л. Лэндер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Variety.

Артист скончался в возрасте 73 лет в Лос-Анджелесе. Уточняется, что последние 37 лет он боролся с рассеянным склерозом.

Дэвид Л. Лэндер получил известность после роли в сериале «Твин Пикс». На его счету также роли в таких фильмах и сериалах, как «Очень страшное кино», «Кто подставил кролика Роджера», «Сабрина - маленькая ведьма», «Чудеса на виражах», «Женаты и с детьми» и «Рождество с неудачниками».

Помимо актерской карьеры, Лэндер был активистом и регулярно выступал на конгрессах, посвященных борьбе с рассеянным склерозом. Фото Globallookpress.com