Фургон раздавил своего водителя после ДТП

Жуткая авария произошла в Москве на внутренней стороне 32 км МКАД вечером 11 апреля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Кадры довольно жесткие (18+).

Фургон остановился на одной из полос, водитель, судя по всему, пытался справиться с неисправностью. В этот момент в фургон врезался легковой автомобиль, фургон стал двигаться и задавил водителя.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. // видео паблика РЕН ТВ