Мошенники обманули карельского музыканта

55-летний житель столицы Карелии на днях столкнулся с дистанционными аферистами.

На популярной площадке в Интернете он нашел объявление о продаже электробарабанов, связался с продавцом, договорился о доставке и оплатил товар. Петрозаводчанин перевел более 29 тысяч рублей, но покупку так и не получил.

После перевода денег продавец перестал выходить отвечать на звонки петрозаводчанина. Полиция организовала проверку.