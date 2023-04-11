Михаил Охлопков напомнил, что можно и нельзя делать при укусе змеи

Змеи почуяли весну в Карелии. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков дал несколько советов, чего не стоит делать при укусе змеи.

Итак, нельзя разрезать место укуса или пытаться вырезать участок со следами укуса, нельзя накладывать жгут выше места укуса. Бесполезно прижигать рану, лучше воздержаться от спиртного, поскольку алкоголь усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма.

Министр дал несколько рекомендаций, как все-таки можно помочь пострадавшему.

Если человека укусила змея, его нужно уложить и обеспечить покой, давать больше пить воды, следует ограничить подвижность пострадавшей конечности. Охлопков утверждает, что яд можно отсасывать в первые секунды после укуса. Сделать это может как сам пострадавший, так и посторонний. Для этого нужно надавить пальцами и раскрыть ранку, жидкость нужно сплевывать.

«Если мало слюны или есть ранки на губах, во рту, следует набрать в рот немного воды (вода разбавляет яд). Проводить отсасывание необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для человека, оказывающего помощь, отсасывание яда не опасно, даже в том случае, если во рту у него есть ранки или ссадины»,

- утверждает глава Минздрава.

Рану надо продезинфицировать и наложить повязку. Укушенного нужно доставить в больницу. По словам министра, укус гадюки хотя и болезнен, но не смертелен. В 2022 году в Карелии змеи покусали 53 человек, из них – 14 детей. // фото freepik.com