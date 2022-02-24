Флористу 23 февраля грозили ножом, отняли деньги и разбили витрину

Юный житель карельской столицы похитил у флориста деньги под угрозой расправы. Злоумышленника задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал тревоги поступил из цветочного магазина 23 февраля. Сотрудники вневедомственной охраны выехали в торговую точку, расположенную на Первомайском проспекте.

Там неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, отнял деньги у флориста, а также разбил витрину. Личность нарушителя установили – это 20-летний местный житель. Внешние признаки свидетельствовали об алкогольном опьянении злоумышленника.

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: Myriams-Fotos/pixabay.com