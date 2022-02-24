Газ взорвался в пятиэтажном доме на Ригачина, один человек в больнице

В жилом пятиэтажном доме на улице Ригачина, 26 утром 24 февраля произошло ЧП. Один человек пострадал. Пожар удалось ликвидировать в 07:20, сообщили в региональном МЧС.

Подробности инцидента рассказал сити-менеджер Владимир Любарский. С его слов, в 5:30 жильцы пожаловались на запах газа. Квартиру, откуда поступил звонок, отключили от газоснабжения. Однако при проверке квартиры этажом выше произошел хлопок, сообщил мэр.

Один человек получил ожоги, его увезли в БСМП. В результате квартира на пятом этаже пострадала от хлопка газа, а квартиры ниже были залиты при тушении пожара. В настоящее время пятиэтажный дом отключен от голубого топлива. Любарский назвал причину случившегося. Пока это лишь предварительные выводы. К хлопку газа могло привести нарушение требований эксплуатации.

«С плиты сорвана пломба, открыт вентиль, у жильца крупный долг за газ. Несмотря на это, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования производилось в минувшем декабре», - написал градоначальник.

После случившегося газовщики проверяют оборудование в пятиэтажке. (фото со страницы Любарского «ВКонтакте»)