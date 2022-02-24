В Петрозаводске КамАЗ наехал на двух женщин

Дорожное происшествие произошло на Ключевском шоссе в районе дома №17 вечером 23 февраля. Как сообщили в Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля КамАЗ наехал на припаркованный автомобиль «Крайслер».

Возле иномарки в этот момент находились две женщины – 56 и 58 лет. Их задело. По данным автоинспекторов, обошлось без тяжелых травм. Пострадавшие были обслужены амбулаторно, лечение они проходят дома. Обстоятельства наезда еще устанавливаются. Фото: Госавтоиспеция Карелии.