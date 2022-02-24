Девушка выносила товары мимо кассы и складывала в камеру хранения

Тревожная кнопка сработала на днях в петрозаводском гипермаркете. Росгвардейцы задержали за хищение 18-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Юная жительница Древлянки вынесла из магазина товаров более чем на 10 тысяч рублей.

Камера видеонаблюдения запечатлела, что она подошла к задаче основательно: выбирала товар, складывала в рюкзак, шла мимо кассы и прятала похищенное в камеру хранения. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

В Олонце задержали 44-летнюю женщину из Видлицы, которая вынесла из магазина на улице Урицкого спиртное и продукты стоимостью около двух тысяч рублей.

Обеих нарушительниц задержали росгвардейцы и передали полиции. // Фото: pbs.twimg.com