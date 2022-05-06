Фирма из Дании выручила карельских пациентов с диабетом

Препарат «инсулин» был создан более 90 лет назад. С тех пор больные диабетом используют его по всему миру. Крупнейшим производителем препарата ровно 20 лет назад была датская фирма. Ее представители передали партию современных средств в дар карельскому центру «Диабет».

Благотворительные инсулиновые акции датская фирма проводила в Карелии не первый год. На этот раз представители фирмы привезли 790 упаковок современных инсулинов. «Это достаточно существенная помощь. Составляет 27,5 тысяч долларов. Это большое подспорье для медиков республики. И самое главное – большая помощь для больных сахарным диабетом», - поблагодарил коллег Геннадий Оглоблин, министр здравоохранения Карелии. «Снабдить всех пока не представляется возможным, - посетовала Елена Немчинова, заведующая центром «Диабет». – Сейчас мы сможем предоставить препарат 80 человека на целый год. А в дальнейшем благодаря сотрудничеству, возможно, количество больных увеличится».

В Карелии 1700 человек на тот момент не могли обходиться без инсулина. Так называемые пациенты Первого и Второго типа. Последние – инсулинозависимые. Таблетки таким уже не помогают. Именно для них прибыл датский препарат.

«Эти современные препараты позволят достигнуть компенсации тем больным, которые многие годы страдали от повышенного уровня сахара. Из-за этого у них развиваются осложнения. Получив этот препарат, больные смогут чувствовать себя хорошо», - сказала Елена Немчинова. В дополнении к препарату фирма из Дании подарила нашим больным шприцы-ручки для инъекций. Каждый такой шприц служит десять лет. А стоил он 45 долларов. Больные получили их бесплатно.

В Петрозаводске автомобилистам-нарушителям ПДД вместо квитанций на оплату штрафа вручали детские рисунки. Таким образом республиканская служба ГИБДД решила привлечь внимание водителей к маленьким пешеходам.

Первые рисунки для водителей нарисовали ученики гимназии №37. Ребята рисовали те ситуации, в которые, по их мнению, на дороге попадать не следует. Вооружившись этими рисунками, инспектора ГИБДД вышли на улицы. Они останавливали нарушителей и после краткого внушения выдавали им такие оригинальные напоминания об осторожности. «Нам приказ запрещает бесцельно останавливать транспорт. Поэтому мы останавливаем водителей, только нарушающих ПДД», - заявил Олег Бердник, командир взвода ДПС.

Инспектора называли эту акцию благотворительной. Поскольку штрафы пойманным нарушителям не выписывались. «Мы не будем привлекать к ответственности. Только даем рисунки. Чтобы привлечь внимание людей. Чтобы они вели себя на дорогах соответственно», - пояснил Олег Бердник. Акция была своевременна. Ситуация с детским травматизмом на дорогах Карелии сложилась тяжелая. Но автомобилистам не стоило надеяться на то, что им вечно вместо штрафов будут выдавать детские рисунки. Акция закончится, и тогда наказывать водителей станут уже традиционным способом – рублем.

Третий год подряд клуб «Флора» проводил выставку комнатных растений. Цветоводы-любители с нетерпением ждали этого события. И хотя о продаже растений объявлений не было, многие приходили на выставку именно с желанием приобрести редкие экземпляры для своих подоконников. А заодно и стать членом клуба, в котором состояло тогда более ста человек. Их количество росло. Владимир Бобылев, например, цветами занимался с детства. У него была огромная коллекция растений. Но в выставке он принял участие впервые: «Принес коллекцию пестролистных растений. У меня около 70 сортов. Вообще, их больше. Это только то, что я смог принести сюда».

Выставка – это не только демонстрация своих коллекций. За упорный труд участники получили призы и признание в номинациях «Самая большая коллекция», «Редко встречающиеся растения», «Оригинальные растения», «Красиво цветущие», «Юный цветовод» и «Приз зрительских симпатий». Публика отнеслась к выставке с большим теплом.

«Эта выставка несет добро. Ведь люди тянутся к красоте», - отметила цветовод-любитель Ольга Большакова. Говорят, что цветы хорошо растут лишь у добрых людей. Это подтверждали участники выставки. Более 50 растений клуб направил в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Таким было 6 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.