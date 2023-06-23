Финны назвали Владимира Любарского «карельским Рэмбо»

Финские СМИ пишут о главе Петрозаводска и его решении пойти в зону СВО. Журналисты karjalainen.fi называют Любарского «карельским Рэмбо» и размещают его фотографию с автоматом.

Издание выходит в городе Йоэнсуу, расположенном на финляндско-российской границе. Газета пишет, что мэр уходит на спецоперацию, чтобы показать пример.

Другие финские порталы тоже обсуждают поступок Любарского и указывают, что он подписал трехмесячный контракт на службу в батальоне «Ахмат».

Напомним, ранее градоначальник объяснил, почему он выбрал не ЧВК «Вагнер», а именно это формирование. // фото: Владимир Любарский / ВКонтакте