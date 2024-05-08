Фигуранта дела о мошенничестве с грантами ПетрГУ решили не наказывать

Дело обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере сотрудника ПетрГУ Алексея Штыкова рассмотрел Петрозаводский городской суд. Похитившего больше двух миллионов рублей фигуранта освободили от наказания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

При этом руководителя одного из подразделений вуза признали виновным. Он разработал хитроумные схемы с липовыми договорами подряда и присвоил выделенный на научный проект денежный грант в сумме свыше двух миллионов и 370 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме. Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Однако от наказания его освободили в связи с примирением сторон. Теперь он считается несудимым. // фото: freepik.com