Пропавших на Шотозере еще не нашли – только весла, сапог и сети

Водолазы продолжают поиски пропавших на Шотозере рыбаков. Они рассказали в паблике «Водолаз-10», что весь день 7 мая провели на воде, было очень сложно.

Специалисты работали с помощью гидролокатора, обнаружили весла, сапог и рыболовные сети.

Поиски с подводными дронами водолазы назвали бесполезными – слишком большая акватория. Работу осложняли плохие погодные условия.

- Периодически поднимался сильный ветер со снегом, волна не позволяла эффективно работать… Удача пока была не нашей стороне, найти лодку вчера нам не удалось,

- написали водолазы.

По их словам, работы здесь не на один день. Напомним, 42-летний Павел Карконен и 68-летний Сергей Буккиев отправились на рыбалку 2 мая и пропали. // фото: «Водолаз-10»/ВКонтакте