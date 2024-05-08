Четверо мигрантов пытались сбежать в Финляндию через Карелию

Четверых иностранных граждан задержали в пограничной зоне вблизи Костомукши. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Карелии.

Мигранты с рюкзаками шли в сторону Финляндии и намеревались незаконно пересечь границу. Задержали не только их, но и пособника, который помогал нелегалам и привез их к границе.

В отношении всех пятерых возбуждены и расследуются уголовные дела. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: pexels.com