08 мая 2024, 11:52
Происшествия

Четверо мигрантов пытались сбежать в Финляндию через Карелию

В карельском лесу задержали иностранцев и возбудили уголовные дела

Четверых иностранных граждан задержали в пограничной зоне вблизи Костомукши. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Карелии.

Мигранты с рюкзаками шли в сторону Финляндии и намеревались незаконно пересечь границу. Задержали не только их, но и пособника, который помогал нелегалам и привез их к границе.

В отношении всех пятерых возбуждены и расследуются уголовные дела. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: pexels.com 

 

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