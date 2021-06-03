Фестиваль органной музыки Grande Orgue пройдет в Карелии

Во Дворце искусств Кондопоги с 9 по 11 июля пройдет международный фестиваль органной музыки Grande Orgue (0+), сообщили в министерстве культуры Карелии.

В первый день фестиваля, 9 июля, слушатели погрузятся в загадочные и глубокие миры Востока и Запада. Нежный проникновенный голос курая и страстные переливы гитары в сопровождении органа расскажут удивительные музыкальные истории. Национальный колорит никого не оставит равнодушным. Украшением вечера станут вокальные номера.

В субботу, 10 июля, - «Органная ночь» – уникальный двухчасовой гала-концерт. Выступят все участники фестиваля, концерт продлится без перерыва. В исполнении музыкантов прозвучат яркие, виртуозные сочинения и проникновенная лирика. Выступления будут сопровождаться индивидуальным световым оформлением.

В воскресенье, 11 июля, - «Слепой рыцарь». Концерт-посвящение композитору, органисту Нотр-Дам-де-Пари Луи Вьерну. В программе - органные произведения из наследия великого французского мастера. Исполнители: лауреаты международных конкурсов, Александр Спиранов (гитара, Санкт-Петербург). Михаил Каталиков (орган, Москва), Ринат Камалов (курай, Россия-Китай), Альфия Субхангулова (сопрано, Москва), Алексей Талицкий (саксофон, Петрозаводск), Денис Маханьков (орган, Печоры – Санкт-Петербург), Дина Ихина (орган, Печоры – Санкт-Петербург), Александр Новоселов (орган, Кондопога), заслуженный работник культуры Карелии Галина Кокорина (сопрано, Кондопога). (фото yandex.ru)