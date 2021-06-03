Три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Три фильма российских режиссеров вошли в программу 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в июле на Лазурном берегу.

В основном конкурсе будет представлен фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», в секции «Особый взгляд» представлены ленты «Дело» (старое название «30 дней, 30 ночей») Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, сообщает «Комсомольская правда». Ранее фильм Серебренникова «Лето» также участвовал в конкурсной программе фестиваля в 2018 году.

Лента Серебренникова снята по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», который был опубликован в 2016 году и стал победителем книжных фестивалей и литературных премий России. Он повествует об автослесаре, который вместе с женой и сыном заболевает гриппом. Петров знакомится с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых. После встречи Игоря с Петровыми жизнь семьи меняется, становится труднее понять, где реальность, а где - гриппозная галлюцинация.

События фильма «Разжимая кулаки» разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.

Фильм «Дело» рассказывает историю преподавателя вуза в одном небольшом городе. (фото style.rbc.ru)