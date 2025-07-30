Фекалии заливают квартиры одних петрозаводчан, у других льется «кофе»

Фекалии затапливают квартир петрозаводчан в доме по Машезерской, 33-а.

Фотографии с не самым приятным зрелищем выложены в паблике «Подслушано в Птз». Фекалии плавают в ванне и поднимаются в унитазе. Жильцы квартир прочищают трубы своими силами и как могут, но результат не держится долго.

Пробовали горожане жаловаться в свою управляющую компанию. Говорят, заявки то принимают, а вот мер нет, да еще и грубят по телефону. И так длится уже две недели.

Кроме плавающих в квартирах какашек, жалуются люди и на не скошенную траву.

С другой бедой столкнулись жители домов на Первомайском проспекте. Там не знают, как в такую жару принять душ.

Вместо прозрачной горячей воды у них льется то ли кофе, то ли кола. Жалуются горожане, что не помогают сделать воду чище и фильтры. Засоряются за день, хотя рассчитаны на месяц работы. © «Петрозаводск говорит»