Полиция не позволила курьерам спрятать свертки с наркотиками в лесу

Двух петрозаводчан 25 и 24 лет схватили за наркотики. Молодых людей, один из которых ранее был судим за наркосбыт, перехватили по пути в лес, где они собирались спрятать запрещенные вещества.

В полиции считают, что парень постарше переписывался теневым интернт-магазином и прятал наркотики в тайники-закладки. Парень помладше фотографировал и фасовал наркотики, рассказали в МВД Карелии.

При досмотре у подозреваемых изъяли 15 свертков мефедрона, общей массой 20 граммов. В их автомобиле нашли более 0,9 граммов синтетического гашиша. В квартире подозреваемых изъяли еще более 100 граммов синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту.



Правоохранители расследуют пять эпизодов сбыта наркотиков в крупном размере. Молодых петрозаводчан арестовали. Сейчас их проверяют на аналогичные преступления. © «Петрозаводск говорит»