30 июля 2025, 11:31
Происшествия

Полиция не позволила курьерам спрятать свертки с наркотиками в лесу

В Петрозаводске разоблачили двух курьеров-закладчиков. Их схватили по пути в лес
наркотики МВД
фото ТГ-канал полиции Карелии

Двух петрозаводчан 25 и 24 лет схватили за наркотики. Молодых людей, один из которых ранее был судим за наркосбыт, перехватили по пути в лес, где они собирались спрятать запрещенные вещества.

В полиции считают, что парень постарше переписывался теневым интернт-магазином и прятал наркотики в тайники-закладки. Парень помладше фотографировал и фасовал наркотики, рассказали в МВД Карелии.

При досмотре у подозреваемых изъяли 15 свертков мефедрона, общей массой 20 граммов. В их автомобиле нашли более 0,9 граммов синтетического гашиша. В квартире подозреваемых изъяли еще более 100 граммов синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту.

Правоохранители расследуют пять эпизодов сбыта наркотиков в крупном размере. Молодых петрозаводчан арестовали. Сейчас их проверяют на аналогичные преступления. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
наркотики
лес
МВД
Петрозаводск
гашиш