30 июля 2025, 11:12
Гранитный блок мемориала на Гоголя поврежден из-за ДТП
Утром 30 июля в центре Петрозаводска автомобиль вылетел на газон и врезался в военно-мемориальный комплекс
фото «Петрозаводск говорит»
В центре Петрозаводска после аварии легковой автомобиль вылетел на аллею Карельского фронта.
ДТП произошло утром 30 июля на улице Гоголя. В результате легковушка вылетела на газон, наехала и сдвинула гранитный блок на военно-мемориальном комплексе «Аллея памяти и славы». Об этом сообщает корреспондент «Петрозаводск говорит». Как так вышло, выясняет Госавтоинспекция.
На месте аварии работает эвакуатор и полиция. © «Петрозаводск говорит»