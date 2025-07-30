Гранитный блок мемориала на Гоголя поврежден из-за ДТП

В центре Петрозаводска после аварии легковой автомобиль вылетел на аллею Карельского фронта.

ДТП произошло утром 30 июля на улице Гоголя. В результате легковушка вылетела на газон, наехала и сдвинула гранитный блок на военно-мемориальном комплексе «Аллея памяти и славы». Об этом сообщает корреспондент «Петрозаводск говорит». Как так вышло, выясняет Госавтоинспекция.

На месте аварии работает эвакуатор и полиция. © «Петрозаводск говорит»