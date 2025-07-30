Следователи месяц не могут найти хозяина опасного трансформатора

Мама подростка, которому после удара током на территории бывшего комбината благоустройства ампутировали ногу, просит помочь найти владельца трансформатора.

Трагедия в семье Любови Зотовой случилась 23 июня. Жизнь разделилась на до и после страшной травмы, которую получил ее сын-подросток. По словам женщины, за месяц следственные органы не смогли установить виновных и того, кто понесет ответственность. В отчаянии женщина пытается найти владельца смертельного трансформатора, который покалечил ребенка: «Помогите нашим органам найти хозяина этого злополучного трансформатора, чтобы я могла подать в суд и добиться компенсации за покалеченное здоровье моего ребенка, который стал инвалидом на всю жизнь!».

По словам женщины, на заброшенной территории в центре Петрозаводска расположена трансформаторная подстанция, питающая целый район. Она назвала это место «рассадником халатности».

«Ни предупреждающих знаков, ни ограждений, ни дверей. Стена, за которой расположен трансформатор, разрушена, здание в аварийном состоянии. Все нормы и ГОСТы содержания ТП такой мощности грубо нарушены»,

- считает мама покалеченного подростка.

Подростку предстоит реабилитация, протезирование и годы восстановления, все это огромные затраты. Мама ребенка хочет добиться справедливости и засудить владельца подстанции. Она также добавила, что после трагедии энергоснабжающая компания не оказали ни помощи и не высказала сожаления. © «Петрозаводск говорит»