Школьник на питбайке мчал к пляжу, а угодил в ДТП

Купленная родителями дорогая игрушка для своего ребенка стала причиной аварии. Школьник катался на питбайке один, без взрослых. Водительскими правами к 13-летнему возрасту не обзавелся.

Произошедшее в Сегеже прокомментировали в Госавтоинспекции Карелии.

29 июля около 19:00 на 3 км автодороги «Подъезд к городскому пляжу» не разъехались мотоцикл и «Тойота».

Предварительно выяснили в дорожной полиции следующее. Тринадцатилетний школьник на питбайке ехал в сторону городского пляжа. При встречном разъезде столкнулся с автомобилем Toyota Highlander под управлением 36-летнего водителя.

«В момент ДТП несовершеннолетний находился без законных представителей. Права управления данным транспортным средством не имел», - сообщили в Госавтоинспекции. Проверку еще проводят. © «Петрозаводск говорит»