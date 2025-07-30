Мощное землетрясение с цунами произошло на Камчатке

На Камчатке цунами и землетрясение. Кадры публикует телеграм-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Такая ситуация в Северо-Курильске.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки днем 30 июля. Его магнитуда достигла по разным данным 8,7. Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.

Ученые уже назвали событие выдающимся с 1952 года. После мощных толчков продолжились афтершоки. Ощущаться они могут еще не менее месяца.

Из-за произошедшего пострадали люди, но тяжелых травм нет. Министр Камчатского края Олег Мельников в беседе с ТАСС сообщил о нескольких пострадавших. Кто-то получил травмы, когда выбегал, кто-то прыгнул с высоты, состояние пострадавших удовлетворительное. Еще одна женщина пострадала в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

По информации ТАСС, землетрясение привело к обрушению стены в здании одного из детских садов в Петропавловске-Камчатском, в учреждении не было детей и взрослых.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Волна обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска на остров Парамушир, людей собрали на возвышенности. Небольшая волна цунами прошла без разрушений и пострадавших.

«Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано. Обстановка контролируется, все службы продолжают работать»,

- сообщили в МЧС. В Северо-Курильском районе объявлен режим ЧС.

Волна высотой 3-4 метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки у метеостанции Водопадная. Людей призвали не подходить к побережью.

Некоторых туристов ЧС застало во время морской прогулки.

В МЧС сообщили, что эвакуировали около 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. В населенных пунктах значительного подъема воды не фиксируют.

По сообщению Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, из-за сейсмической активности закрыли сеть природных парков «Вулканы Камчатки», туристов также попросили воздержаться от походов к вулканам Авачинский, Козельский и Экструзии Верблюд.

Угроза цунами также объявлена в Японии и США. В Японии прогнозируют высоту волны до трех метров. На сушу уже выбросило несколько китов. © «Петрозаводск говорит»