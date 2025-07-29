Светофор не спасает от ДТП – велосипедиста жестко сбили на Кукковке

Пересечение улиц Ровио и Лыжной в Петрозаводске - поистине инфернальное место. На перекрестке едва ли не каждый месяц бьются машины, а водители путаются в дорожных знаках и едут по встречной полосе.

Вот и ночью 28 июля досталось велосипедисту. Сбили его довольно жестко. Момент попал на городскую камеру наблюдения.

В Госавтоинспекции сообщили, что 39-летний велосипедист ехал на красный сигнал светофора. Его сбил автомобиль «Тойота», которым управлял 26-летний водитель.

Сбитого велосипедиста увезли в больницу, лечение он проходит в стационаре. В произошедшем разбирается Госавтоинспекция. © «Петрозаводск говорит»