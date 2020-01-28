Профсоюзы обвиняют Косенкова в сговоре с правительством

28 января 2020 года в здании карельских профсоюзов должно было состояться общее собрание собственников ООО «Санаторий «Марциальные воды», на котором предполагалось решить вопрос о кандидатуре директора санатория. Однако собрание в назначенное время не состоялось.

Руководители профсоюзных организаций с удивлением узнали, что оно прошло накануне, 27 января, в помещении министерства имущественных и земельных отношений РК. За спиной руководителей республиканских профорганизаций нынешний директор санатория Зоряна Левина была назначена временным генеральным директором ООО «Санаторий «Марциальные воды».

- Это позор профсоюзам! - так оценил произошедшее председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьёв.

Скандал разгорелся нешуточный. Руководители нескольких профсоюзных организаций обвинили своего лидера Илью Косенкова в сговоре с правительством.

Для того чтобы понять ситуацию, необходимо вспомнить, хотя бы пунктирно, предысторию конфликта, который тянется с весны 2019 года и связан с Зоряной Левиной. У нынешнего директора "Марциальных вод" трудовой договор заканчивается в конце января 2020 года. Профсоюзы, владеющие 49 процентами акций санатория, из-за массовых нарушений, выявленных ревизионной комиссией, видеть Левину на посту руководителя санатория категорически не желают. В правительстве, хоть и вынуждены согласиться, что претензии к работе Левиной существуют, столь же категорически не желают с нею расставаться. Чем так прельстила правительственных чиновников нынешний директор санатория, для многих загадка. В правительстве республики не приводят сколько-нибудь значимых аргументов, почему они без Левиной не мыслят будущее санатория, в развитие которого в ближайшее время должны быть вложены значительные денежные средства. Заявление заместителя премьер-министра карельского правительства Игоря Корсакова о том, что «коней на переправе не меняют», к серьезным аргументам вряд ли можно отнести.

Проблема в том, что кандидатура руководителя санатория должна набрать две трети голосов. В ситуации с "Марциальными водами" необходимо, чтобы и правительство, у которого 51 процент акций общества, и профсоюзы поддержали единого кандидата. В январе 2020 года президиум Союза организаций профсоюзов РК выдвинул альтернативную кандидатуру Игоря Лукенеста, в правительстве настаивали на Левиной.

В случае если стороны не договорятся, рассказала бывший юрисконсульт карельских профсоюзов, руководитель профсоюза работников образования Людмила Бойцова, генеральный директор санатория в последний день своей работы назначает исполняющим обязанности руководителя одного из своих заместителей.

В истории санатория «Марциальные воды» подобное уже случалось. Но на сей раз все пошло совсем не так.

Илья Косенков, который должен представлять на собрании учредителей согласованную позицию профсоюзов, накануне мероприятия, 27 января, неожиданно уехал в командировку в Москву, чтобы обсудить поправки в Конституцию России. Судя по телеграмме из Москвы, Косенкову можно было так не спешить. Начало обсуждения конституционных поправок было назначено на 29 января на 11 часов. Но, видимо, было важно провести собрание учредителей без лишних свидетелей.

Илья Косенков признался, что именно он было инициатором переноса даты собрания участников ООО «Санаторий «Марциальные воды». При этом Косенков не поставил коллег в известность, что собрание переносится.

- Мне никто не говорил, что хочет поучаствовать, - заметил он.

На собрании собственников было принято решение, что до 15 июня 2020 года временным генеральным директором Марциальных вод остается Зоряна Левина. Косенков поддержал идею введения должности временного генерального директора. А затем на эту должность была утверждена Левина. Хоть Косенков голосовал против, ее кандидатуру утвердили, так как посчитали, что для этого достаточно простого большинства, которым обладает правительственная сторона. Другими словами, чтобы обойти решение карельских профсоюзов, которые были категорически против Левиной, была придумана схема с так называемым временным директором.

Об этом руководители профсоюзных организацией узнали на следующий день, почитав собственный профсоюзный сайт, где Косенков опубликовал подробности и выложил протокол прошедшего собрания. Естественно, это вызвало бурную реакцию.

- Наш председатель Косенков обманным путем договорился с правительством в лице минимущества, и они провели собрания общества, не сказав никому, когда собрание, где собрание. Никто ничего не знал... Корсаков понял, что правительству будет туго в этом зале доказывать свою правоту. И они втихоря решили, договорившись с Косенковым, собрать собрание и принять решение, чтобы Левина продолжала исполнять обязанности директора санатория,

- сказал Сергей Соловьев.

Руководители профсоюзных организаций пытались понять, насколько законным является решение о назначении Левиной временным генеральным директором простым большинством голосов?

- Никакого временного генерального директора, по уставу, не назначается. Понятия временный генеральный директор — такого в уставе нет в принципе. По уставу есть должность — генеральный директор, так что никакого временного генерального директора быть не может,

- уверена Людмила Бойцова.

Руководители карельских профорганизаций решили дождаться возвращения Ильи Косенкова, чтобы выслушать его объяснения. Они не исключают возможности обращения в прокуратуру с просьбой проверить законность принятых общим собранием решений.

Насколько сам Илья Косенков считает принятое решение легитимным и соответствующим уставу? Он сослался на то, что необходимо сделать правовую экспертизу.

- Для назначения директора нужно две трети, а для врио — ограничений нет, - пытался защитить Косенков принятые решения.

На вопрос о том, а есть ли в Уставе понятие временного генерального директора, Илья Косенков сказал, что решение прорабатывалось в минимуществе:

- Там тоже не идиоты работают, готовились к такому раскладу.

- Они именно к такому раскладу готовились? - спросил журналист.

- Я думаю, да, - сказал Илья Косенков.

Он добавил, что после возвращения из Москвы проведет правовой анализ принятого решения. По словам Косенкова, изначально правительственная сторона хотела продлить полномочия Левиной на целый год.

- Но все равно от профсоюзов вы выдали карт-бланш Левиной? - уточнил журналист.

- Нет. Мы не поддерживали Зоряну Евгеньевну. Но мы при этом не можем выступить за то, чтобы остановить предприятие, - сказал лидер карельских профсоюзов, видимо, понимая под «мы» себя.

Илья Косенков при этом согласился, что принятое на общем собрании решение фактически легализуют Левину как руководителя санатория.

- Единственно, чем я опечален, что Зоряну Евгеньевну правительство продолжает проталкивать, - заметил в конце разговора Илья Косенков.

Правда, в искренность этой печали поверить невозможно. Ведь именно руководитель карельских профсоюзов сыграл важную роль в схеме «проталкивания», и без его личного и деятельного участия это вряд ли стало бы возможным.

В карельских профсоюзах были настолько шокированы произошедшим, что заговорили даже о том, что теперь понимают рядовых членов, переходящих в независимые профсоюзные организации.

Антонина Кябелева