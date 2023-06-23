Еще одного медведя застрелили в Петрозаводске этой ночью

Еще одного медведя, который бродил по Петрозаводску, убили этой ночью. Он не подпускал людей к себе, так что усыпить его и увезти в лес не смогли, сообщили в Минприроды Карелии.

- Зверь начал широко перемещаться и выходить в людные места, поэтому охотинспекторы были вынуждены пойти на крайние меры и ликвидировать медведя,

- уточнили в ведомстве.

Небольшого медведя, предположительно полуторагодовалого подростка, искали несколько дней. Он перемещался между Кукковкой и Древлянкой, ел из мусорных баков. Люди подкармливали хищника с рук, это провоцировало его вести себя смелее.

Медведь не подпускал к себе охотников на необходимое для использования усыпляющего дротика расстояние - 10 метров. По такой же причине ранее убили другого зверя в районе Птицефабрики. // фото: pixabay.com