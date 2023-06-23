Подозреваемого в преступлении в Эссойле ищут полицейские

Сотрудники угрозыска в Пряжинском районе продолжают разыскивать подозреваемого в краже. Преступление совершено еще в августе прошлого года, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный украл велосипед в поселке Эссойла. Полицейские полагают, что этот человек может быть запечатлен на фото.

Всех, кто располагает сведениями о нем, просят позвонить по телефонам: 8 906 207 75 88, 8 81456 3 29 60. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии